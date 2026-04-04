Arzignano, Boccia: "Prestazione importante, meritavamo qualcosa in più"

Dopo lo 0-0 contro il Renate, il difensore dell’Arzignano Valchiampo, Salvatore Boccia, ha analizzato con lucidità la gara, sottolineando sia gli aspetti positivi che il rammarico per il risultato.

“Sto bene, come tutta la squadra – ha spiegato – e quando il collettivo gira, anche i singoli riescono a esprimersi al meglio. Sono felice di poter dare il mio contributo al gruppo”. Boccia ha poi evidenziato la qualità della prestazione offerta dalla sua squadra: “Abbiamo fatto una grande partita e, per quanto visto in campo, forse meritavamo qualcosa in più. Gli episodi non ci hanno premiato, ma resta la consapevolezza di aver affrontato una squadra forte nel modo giusto”.

Il centrale ha però invitato a guardare avanti senza perdere fiducia: “Il calcio è anche questo: a volte ti dà, altre ti toglie. È comunque un punto importante, da tenere stretto. Ora pensiamo alla prossima partita”.

Infine, un messaggio chiaro sugli obiettivi stagionali: “Siamo un grande gruppo e sappiamo dove vogliamo arrivare. Non sarà facile, ma ci proveremo fino alla fine. Dobbiamo continuare a lavorare con questa intensità e questa voglia, perché c’è la sensazione di poter fare qualcosa di importante”.