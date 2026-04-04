Parma, Strefezza: "Sto lavorando per trovare il primo gol, ma devo pensare alla squadra"

Il Parma deve ripartire, dopo le due sconfitte contro Torino e Cremonese. I crociati devono chiudere il discorso salvezza e per farlo bisogna strappare un risultato positivo all'Olimpico. Queste le parole di Gabriel Strefezza ai microfoni di DAZN nel pre-gara:

C'è la consapevolezza che manca davvero poco alla salvezza?

"Non pensiamo a quello, restiamo concentrati di partita in partita. Oggi siamo venuti qua per fare la nostra partita e portare punti a casa. Speriamo sia una bella serata per noi, vogliamo portare punti a casa".

Il Parma segna poco, quanto ti manca il gol? Oggi vuoi dedicarlo a tua moglie, che compie gli anni?

"Sto lavorando tanto per segnare di più, ma devo pensare alla squadra e aiutare i compagni a far gol. Spero arrivi presto il primo gol con il Parma, magari già stasera così le faccio un bel regalino".

Le formazioni ufficiali di Lazio-Parma:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro

A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Basic, Przyborek, Lazzari, Farcomeni

Allenatore: Maurizio Sarri

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Pellegrino, Strefezza

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Ordonez, Carboni, Mena Martinez

Allenatore: Carlos Cuesta