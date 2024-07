Ufficiale Sassuolo, nuovo innesto in difesa: arriva Aurora De Rita dalla Sampdoria

vedi letture

Dopo due stagione alla Sampdoria, in cui ha collezionato 49 presenze segnando tre reti, per la terzina Aurora De Rita c’è una nuova avventura in Serie A Femminile con la maglia del Sassuolo. Questo il comunicato del club emiliano:

"L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica ufficialmente l’acquisto, a titolo definitivo, di Aurora De Rita.

La classe 1999, che ha maturato importanti esperienze nella Serie A femminile giocando prima nell’Empoli e poi nella Sampdoria, arriva come rinforzo per il reparto difensivo neroverde".