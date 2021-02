Coppa Italia femminile, la Fiorentina vince ma non basta: in semifinale sarà Inter-Milan

vedi letture

La Fiorentina vince nel match di Coppa Italia contro l'Inter, ma l'1-0 firmato dalla Quinn non basta per rimontare il 2-0 dell'andata. Le nerazzurre volano in semifinale, dove sfideranno il Milan. Alle ore 14.30 la Roma accoglierà la Florentia San Gimignano, col punteggio di 4-0 in favore delle giallorosse: chi vince sfiderà la Juventus.