Da Corelli a Massa, la Roma Femminile si gode i prodotti del settore giovanile

La Roma Femminile si gode i prodotti del suo vivaio. Nel pomeriggio di oggi, contro la Roma Calcio Femminile in Coppa Italia, la squadra giallorossa ha infatti schierato ben sei calciatrici cresciute nel vivaio: Heden Corrado Emma Severini e Alice Corelli dal primo minuto, Serena Landa, Elena Battistini e Alessandra Massa (quest’ultime debuttanti assolute) a gara in corso. Di queste ben tre sono andare a segno: Massa e Landa hanno infatti siglato un gol a testa (rispettivamente il quarto e quinto) mentre Corelli ha fatto ancora meglio segnando una doppietta. Per tutte e tre si tratta dei primi gol con la prima squadra.

🟥 Elena Battistini (17 - debut)

🟧 Alice Corelli (17)

🟨 Heden Corrado (18)

🟥 Serena Landa (19)

🟧 Alessandra Massa (18 - debut)

🟨 Emma Severini (17)

Just the 6⃣ academy graduates on the pitch for us by the end tonight! 💛🐺❤️#ASRomaWomen #ASRoma pic.twitter.com/0m8ND5rQl8

— AS Roma Women (@ASRomaWomen) January 13, 2021