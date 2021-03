Empoli Ladies, Polli: "La Guarino mi voleva alla Juve: ma al tempo non mi sentivo pronta"

Dalle colonne di Tuttosport, è intervenuta l'attaccante dell'Empoli Ladies Elisa Polli, che ha fatto il punto della situazione circa il campionato delle azzurre: "A inizio stagione io e tante compagne eravamo nuove all’interno di questo gruppo molto giovane: ci è voluto il tempo necessario per amalgamarsi, ma quando i meccanismi hanno iniziato a funzionare effettivamente siamo riuscite a ottenere non solo buoni risultati, ma anche a esprimere un gioco veloce, divertente. Ogni passo in avanti che abbiamo compiuto fino a qui è anche frutto dell'ottimo lavoro di mister Spugna: è un tecnico molto preparato sia a livello tecnico tattico, sia a livello umano. Sa usare le parole giuste, sa quando essere diretto e quando serve che sia delicato: una qualità che non è scontata. Insieme al suo vice, Fabio Ulderici, ha saputo dare forma al gruppo e guidarci sempre nel modo giusto. Cercheremo di finire il campionato nel migliore dei modi, ma stiamo già lavorando pensando alla prossima stagione in cui vorremmo continuare a crescere e, perché no, puntare ancora un po’ più in alto. Rita Guarino? E' stata la prima che ha creduto in me, è un punto di riferimento a cui sarò sempre grata per avermi aperto le porte della Nazionale. Quando è diventata tecnico della Juventus voleva portarmi con lei, ma ho rifiutato: avevo 16 anni e non mi sentivo all’altezza di un passo così importante".