Empoli promosso in A! La squadra femminile festeggia unendosi ai caroselli dei tifosi

La promozione dell'Empoli in Serie A arrivata questo pomeriggio è stata festeggiata anche dalle ragazze della squadra femminile, che milita nella massima serie. Le giocatrici sono infatti scese in strada unendosi ai caroselli in auto dei tifosi azzurri come testimoniato da una Instagram Stories della calciatrice Arianna Acuti in cui si vedono altre compagne, su tutte Norma Cinotti festeggiare sventolando le bandiere del club toscano.