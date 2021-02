Euro '22, Kessler: "Avrà il massimo risalto e ispirerà le giovani". Prima volta per il VAR

Nella giornata di ieri, a 500 giorni dall’inizio dell’Europeo femminile in Inghilterra, la UEFA ha fatto il punto della situazione spiegando che l’evento godrà di una visibilità mai riscontrata prima e che esige per questo un cambio anche di look con un nuovo logo pensato per la rassegna continentale e una copertura televisiva in chiaro (oltre che su radio e web) mai ricevuta prima. La partita inaugurale si terrà il 6 luglio del 2022 all’Old Trafford, mentre la finale sarà il 31 luglio a Wembley che così ospiterà le finali delle due rassegne continentali (maschile e femminile) nell’arco di dodici mesi. Per la prima volta inoltre sarà introdotto il VAR per tutta la fase finale della competizione.

“Spostando la competizione al 2022, abbiamo fatto in modo che l’evento sportivo femminile più importante d’Europa ricevesse la piattaforma esclusiva che meritava. Insieme alla Federcalcio inglese, siamo sicuri di organizzare un torneo di prima qualità che attirerà l’attenzione e i media di tutto il mondo, lasciando un’eredità e ispirando sempre più ragazze e ragazzi a praticare questo sport. - ha spiegato la responsabile UEFA per il calcio femminile Nadine Kessler - Siamo entusiasti di condividere la nuova identità visiva di UEFA Women's EURO 2022. Mentre inizia il conto alla rovescia per la prossima estate, il nuovo branding dona un look fresco e sfarzoso al torneo. Non vediamo l’ora di vedere questo emblema in tutte le città ospitanti, negli stadi e in televisione fra 500 giorni. Ci impegniamo a capitalizzare i progressi compiuti finora con la strategia Time For Action. Women's EURO 2022 è l’opportunità perfetta per aumentare ulteriormente la visibilità dei modelli femminili: si tratta di un fattore chiave per ispirare le prossime generazioni di tutto il continente a scegliere il calcio come sport preferito. Con questo Europeo e il nuovo format della Women’s Champions League pensiamo di poter accelerare la crescita di questo movimento”.