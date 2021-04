Europeo, spareggi qualificazione: vittorie per Irlanda del Nord e Russia. Pari in Cechia

Si sono concluse le gare di andata degli spareggi per le qualificazioni all’Europeo femminile. In Repubblica Ceca le padrone di casa pareggiano contro la Svizzera per 1-1 con la reti della Svitkova al 49’ per le ceche e di Crnohorcevic per la formazione elvetica al 90’. Irlanda del Nord che, invece, ha superato l’Ucraina in trasferta per 2-1 con la Furness e la Magill che vanno in rete rispondendo al gol delle padrone di casa a firma della Apaneschenko. In serata poi la Russia ha battuto il Portogallo per 1-0 con il sigillo al 51’ della Korovkina.

Per la qualificazione all’Europeo, però, occorrerà attendere i match di ritorno programmati il 13 aprile prossimo.