Südtirol, colpo in attacco: preso Vasco Lopes a titolo definitivo
Nuovo rinforzo per il Südtirol in vista della prossima stagione. Il club biancorosso ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Vasco Lopes, esterno offensivo proveniente dal Radomiak Radom, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.
Südtirol, ufficiale l'arrivo di Vasco Lopes: firma fino al 2029
L'FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il RKS Radomiak Radom per l'acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vasco Lopes. Il laterale offensivo, all'occorrenza seconda punta, classe 1999, nato in Portogallo, ma con doppia cittadinanza portoghese e capoverdiana, ha firmato un contratto che lo legherà ai biancorossi fino al 30 giugno 2029.
Vasco Lopes: "Felice di questa nuova sfida"
“Sono felicissimo di entrare a far parte dell’FC Südtirol. Arrivo in biancorosso con grande entusiasmo, tanta voglia di mettermi a disposizione della squadra e la massima determinazione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club. Per me si tratta della prima esperienza in Italia e sono molto motivato ad affrontare questa nuova sfida, conoscere il campionato e indossare i colori dell'FCS”.
L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Vasco Lopes e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con i colori biancorossi.