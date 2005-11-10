Ufficiale Forlì, capitan Gaiola proseguirà in biancorosso: c'è il rinnovo del contratto

Dopo aver saltato la scorsa stagione per un grave infortunio, Gaiola potrà finalmente esordire in Serie C con la maglia di quel Forlì dove milita da tre stagioni e con cui ha collezionato 58 presenze, e 5 reti, conquistando anche la promozione fra i professionisti. Il club biancorosso ha infatti annunciato il suo rinnovo:

"Il Forlì Football Club comunica di aver rinnovato il contratto di Riccardo Gaiola!

Giocatore che non ha bisogno di presentazioni, dal 2023 veste Biancorosso ed è un vero e proprio simbolo per il Forlì. È uno dei grandi protagonisti nel corso della stagione 2024/25, nonché il Capitano. Purtroppo un lungo infortunio occorso ad inizio della stagione 2025/26 obbliga Riccardo a seguire la stagione da spettatore ma mai lontano dai suoi compagni di squadra.

Ora un nuovo capitolo da scrivere insieme, in bocca al lupo Riccardo".