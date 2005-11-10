Ufficiale
Renate, risoluzione consensuale per Joseph Ekuban
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Il Renate ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Joseph Ekuban.
Si separano le strade del Renate e di Joseph Ekuban. Il club nerazzurro ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore, salutandolo con un messaggio di ringraziamento per l'impegno dimostrato.
Renate, ufficiale la risoluzione consensuale con Joseph Ekuban
"A.C. Renate comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il calciatore Joseph Ekuban
Il Club ringrazia Joseph per la professionalità e l'impegno profuso in maglia nerazzurra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva".
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