Ufficiale Catania, c'è il rinnovo di Allegretto: il difensore ha firmato fino al 2028

Il Catania rinnova il contratto di Andrea Allegretto: il difensore classe 2001 resterà in rossazzurro fino al 2028.

Il Catania continua a costruire il futuro partendo dalle proprie certezze. Il club rossazzurro ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Andrea Allegretto, che ha prolungato il proprio accordo con la società fino al 30 giugno 2028.

Catania, ufficiale il rinnovo di Allegretto fino al 2028

Catania Football Club comunica di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2028 del rapporto contrattuale con il calciatore Andrea Allegretto.

Il direttore sportivo Fortunato Varrà osserva: "Andrea è un professionista già maturo e affidabile, avendo sommato più di 100 presenze in Serie C, e il suo profilo è pienamente compatibile con la rinnovata impostazione tecnica del club e con l'attenzione all'età media del gruppo dei calciatori della prima squadra. Crediamo fermamente in lui e nelle sue ulteriori possibilità di crescita".

Allegretto-Catania, arriva il rinnovo: "Orgoglioso della fiducia del club"

Il difensore classe 2001 aggiunge: "Sono grato al Catania e ai tifosi per la stima e per l'affetto che ho ricevuto fin dal primo giorno in rossazzurro. Quando il Catania mi ha scelto ho provato una grande emozione, oggi mi sceglie nuovamente e ne sono davvero orgoglioso. Questa concreta manifestazione di fiducia è molto importante. Continuerò a dare sempre tutto, ogni giorno".