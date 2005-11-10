Ufficiale Ascoli, blindato Chakir: il protagonista della promozione resta fino al 2029

L'Ascoli ha ufficializzato il rinnovo di Amine Chakir: l'attaccante ha prolungato il contratto fino al 2029.

L'Ascoli blinda uno dei protagonisti della promozione in Serie B. Il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Amine Chakir, che ha firmato il prolungamento dell'accordo fino al 30 giugno 2029.

Ascoli, ufficiale il rinnovo di Amine Chakir fino al 2029

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Amine Chakir fino al 30 giugno 2029.

Fra i grandi protagonisti della stagione culminata con la promozione in Serie B, Chakir ha lasciato il segno con 6 reti e 2 assist, risultando decisivo in alcuni dei momenti più significativi del Campionato: il gol che ha regalato i tre punti con la Torres a Sassari, la rete del pareggio al 93’ contro la Vis Pesaro, preludio alla straordinaria rimonta completata al 97’, e il gol vittoria nella gara di ritorno dei playoff contro il Potenza.

Grazie al suo spirito di sacrificio, alla determinazione e alle qualità tecniche, Amine ha conquistato la fiducia del Club e della tifoseria bianconera.

A ‘Chak’ i migliori auguri dell’Ascoli Calcio per un futuro di successi, con l’auspicio di continuare a vivere insieme nuove emozioni con la maglia bianconera.