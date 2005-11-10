Ufficiale Vita saluta il Cittadella dopo sette stagioni: giocherà con la maglia del Treviso

Il club neopromosso, attivissimo sul mercato in queste settimane, lo ha prelevato in prestito con obbligo di riscatto. Ritroverà Gorini in panchina

Dopo sette stagioni, 236 presenze e 19 reti, Alessio Vita saluta il Cittadella e si trasferisce a Treviso per iniziare una nuova esperienza calcistica ritrovando l'allenatore Gorini con cui aveva lavorato proprio in granata. Lo comunica il club biancoceleste con la seguente nota:

"Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo temporaneo con obbligo di riscatto di Alessio Vita.

Perno del Cittadella nelle ultime sette stagioni sia in Serie B che in Serie C, Alessio approda in biancoceleste per mettere a disposizione della squadra esperienza, qualità e leadership. Giocatore dalla spiccata duttilità tattica, nel corso della sua carriera ha ricoperto tutte le posizioni del centrocampo, venendo impiegato con profitto anche sulle corsie esterne.

In biancoceleste ritrova mister Gorini, con cui ha condiviso ben cinque stagioni in maglia granata. Prima di Cittadella, il classe ’93 ha vestito a lungo anche le maglie di Monza e Vicenza, oltre a quelle in altre piazze importanti come Cesena e Feralpisalò, in un percorso che ha avuto avvio dal settore giovanile di un’altra squadra granata, il Torino.

Alessio sposa ora il progetto biancoceleste, portando con sé un rilevante bagaglio di esperienza in campionati professionistici e garantendo soluzioni in diverse zone del campo grazie alla sua grande versatilità.

Vita: «Sono molto felice di essere entrato a far parte di questa gloriosa e storica società, in cui c’è un progetto ambizioso. Sono venuto a Treviso per portare la mia esperienza a servizio della squadra e per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. In più, la possibilità di tornare a lavorare con il mister, con cui ho vissuto la mia miglior stagione realizzativa in Serie B, è stato un incentivo non da poco nella mia scelta. Sono felicissimo di tornare a collaborare con lui, non vedo l’ora di ricominciare»

Il Treviso FBC dà il benvenuto ad Alessio e gli augura una stagione positiva e piena di soddisfazioni con la maglia biancoceleste".