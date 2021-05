Francia, la D1 femminile potrebbe passare a 10 squadre. Protestano le stelle del Lione

vedi letture

Secondo quanto riferito da L'Equipe la Division 1, il massimo campionato di calcio femminile francese, nella prossima stagione potrebbe passare da 12 a 10 squadre con le ultime due in classifica di questa stagione che verrebbero retrocesse senza essere sostituite da nessun club. Una decisione quella della FFF (la Federcalcio francese) che non è ancora stata confermata, ma ha già fatto alzare la guardia ad alcune stelle del campionato come Ada Hegerberg e Wendie Renard che su twitter hanno manifestato la loro contrarietà.

“È un peccato. La Coppa del Mondo in Francia è stata solo un'illusione. Potreste anche organizzare un piccolo torneo in un fine settimana di maggio se disturbiamo la FFF. Buon lavoro a tutti”, scrive con ironia l'ex Pallone d'Oro. “Il calcio femminile francese è in declino dopo la Coppa del Mondo del 2019. Presidente Le Graët, Presidente Aulas, Brigitte Henriques. Non lasciare che il nostro campionato e il nostro sport muoiano”, le fa eco il difensore e capitano della Francia Renard.

A rispondere alle due calciatrici è il presidente dello stesso Lione Jean-Michel Aulas: “Per il momento nessuna decisione è stata presa per il futuro, semplicemente l'applicazione rigorosa del regolamento porterebbe a una D1 a 10 squadre, ma rimaniamo innovativi e creativi. -conclude Aulas – La FFF presenterà la soluzione migliore per tutti”.

C'est une honte. La @FIFAWWC en France n'était qu'une illusion. Autant faire un petit tournoi un week-end de mai prochain si on dérange la @FFF. Bravo à toutes et à tous. @BrigitHenriques https://t.co/pyigRNt8WG — Ada S Hegerberg (@AdaStolsmo) May 6, 2021