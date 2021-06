Inter Women, è Guarino la prima scelta per la panchina. De La Fuente piace al Como

Sono giornate roventi in Serie A Femminile per quel che concerne le panchine. La Juventus Women dopo l’addio di Rita Guarino, come riportato da Gianlucadimarzio.com, è vicina all’ingaggio di Joe Montemurro, in arrivo dall’Arsenal, mentre la stessa Guarino è al momento la prima scelta dell’Inter per sostituire il probabile partente Attilio Sorbi. A lei è stato proposto un progetto che come main target avrà la crescita delle giovani del vivaio e dei talenti italiani già in rosa. L’alternativa per le nerazzurre è in casa ed è Sebastian De La Fuente che al momento guida la formazione Primavera femminile. Fu lui a portare l’Inter Women dalla B alla A. Lo stesso De La Fuente potrebbe lasciare però l’Inter visto che su di lui è forte l’interesse del Como Women, al momento in Serie B. Intanto la Fiorentina Femminile potrebbe affidarsi a Patrizia Panico (leggi qui).