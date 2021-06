Italdonne, Bertolini: "Vittoria importante contro una grande squadra. Possiamo crescere"

La ct dell'Italia Milena Bertolini ha parlato ai microfoni della RAI dopo la bella vittoria contro i Paesi Bassi in amichevole: "È stata una gara importante per noi, contro una grande squadra che sta preparando l'Olimpiade e che ha lasciato qualche big in panchina. Questo però non toglie nulla alla grande prestazione delle ragazze soprattutto a livello di mentalità e carattere, mentre dobbiamo crescere un po' nel possesso della palla specialmente contro queste squadre. Voglio fare i complimenti a tutte le ragazze che hanno giocato oggi e anche a quelle che non sono riuscita a far entrare".