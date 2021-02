Italdonne, Caruso: "Voliamo in Inghilterra per un'altra storia da scrivere. Notti magiche"

La centrocampista azzurra Arianna Caruso, fresca di prima rete con la maglia dell'Italia, ha affidato ai propri canali social le emozioni provate nella serata del Franchi con il pass per l'Europeo inglese staccato grazie al 12-0 su Israele: "Questo gruppo dopo aver conquistato un Mondiale, aver reso fiero un paese intero poteva accontentarsi. Ma l’orgoglio italiano non conosce soste, punta in alto verso un miglioramento continuo e noi ne vogliamo essere testimonianza reale. - scrive la calciatrice della Juve - Tra tante difficoltà aggiorniamo il nostro passaporto europeo e voliamo in Inghilterra dove tra un anno avremo un’altra storia da scrivere. Notti magiche"