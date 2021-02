Italdonne, Europeo più vicino. Potrebbe bastare vincere con 2 reti di scarto contro Israele

Ieri sera dalla Finlandia è arrivata una buonissima notizia per l’Italia femminile e il suo cammino verso l’Europeo di Inghilterra del prossimo anno. Nella sfida fra Finlandia e Portogallo, dove con un pari entrambe le squadre sarebbero state molto vicine alla qualificazione diretta, le padrone di casa hanno vinto grazie a una rete di Linda Sallstrom che manda le scandinave in Inghilterra e spiana la strada alle azzurre impegnare mercoledì contro Israele al Franchi di Firenze.

Alle Azzurre infatti basterà vincere con due gol di scarto contro Israele per staccare il pass per Inghilterra 2022 a meno che il Portogallo non batta con otto reti di scarto la Scozia in trasferta. Prima di questo risultato le azzurre avrebbero dovuto vincere con almeno sei reti di scarto la prossima gara. Ora però toccherà alle ragazze di Bertolini riuscire a concretizzare questo vero e proprio match ball consegnatoci, involontariamente dalla Finlandia, contro una squadra che nella gara d’andata (giocata però oltre un anno e mezzo fa) perse solo per 3-2.