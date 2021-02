Italdonne, Gama: "Serve l'ultimo sforzo per Euro '22. Al Franchi abbiamo già scritto la storia"

vedi letture

Anche il capitano dell’Italia femminile Sara Gama ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro Israele che può regalare la qualificazione diretta a Euro ‘22: “In questo stadio abbiamo scritto una pagina di storia ed è quindi sempre bello giocarci, ma nello sport bisogna sempre guardare al futuro, proiettandosi sui nuovi obiettivi da centrare. Siamo qui per questo. - continua la centrale difensiva come riporta il sito della FIGC - Il modo migliore per gestirla è allenarsi al meglio, lo abbiamo fatto durante i 9 giorni di ritiro e domani saremo padrone del nostro destino. Dovremo approcciare la gara con lo spirito giusto per non vanificare gli sforzi fatti durante questo lunghissimo percorso di qualificazione. Manca l’ultimo sforzo”.