Italia, Dragoni: "Voglio il Mondiale. Vincere queste due sfide ci darebbe una spinta positiva"

Nei giorni scorsi la centrocampista offensiva dell’Italia Giulia Dragoni ha parlato ai canali di Vivo Azzurro tv in vista delle due sfide di qualificazione al Mondiale Femminile del 2027 in Brasile – contro la Serbia oggi pomeriggio e contro la Danimarca sabato – senza nascondere la voglia di esserci la prossima estate nel paese sudamericano: “Dopo aver saltato l’Europeo per infortunio ho davvero tanta voglia di arrivare al Mondiale e spero si percepisca già in allenamento. Abbiamo due appuntamenti fuori casa e vincerli ci darebbe una spinta positiva e coraggio per affrontare poi le ultime due gare. Siamo tutte fiduciose”.

La classe 2006 poi si sofferma sui propri obiettivi personali: “Me ne sono posti diversi e posso dire che questa è una stagione positiva per me. Ci sono ancora diversi step che potrei fare anche se l’infortunio mi ha fatto capire che nulla va dato per scontato e bisogna sempre mettere l’anima in campo, su ogni pallone. - prosegue ancora Dragoni - Aspettative? Ammetto di non volerci pensare, voglio divertirmi, essere serena e trasmettere questo alle mie compagne”.

Infine un piccolo rito personale prima di scendere in campo: “Allaccio sempre la scarpa sinistra e poi la destra, sopratutto sull’esterno, perché così narra la leggenda”.