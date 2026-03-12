Coppa Italia femminile, le formazioni ufficiali di Roma-Inter: Dragoni dal 1'
Dopo la vittoria della Juventus ieri in casa della Fiorentina, oggi è il turno dell'altra semifinale di Coppa Italia Femminile. Alle 18.00 il fischio d'inizio di Roma-Inter, queste le formazione ufficiali:
ROMA (4-3-3): Lukasova; Veje, Antoine, Oladipo, Bergamaschi; Csiki, Giugliano, Greggi; Babajide, Dragoni, Viens.
A disp.: Baldi, Soggiu, Piekarska, Thøgersen, Testa, Valdezate, Dorsin, Haavi, Galli, Ventriglia.
All. Luca Rossettini
INTER (3-5-2): Rúnarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andrés; Merlo, Tomaselli, Magull, Detruyer, Glionna; Wullaert, Polli.
A disp.: Ivarsdottir, Robbioni, Pleidrup, Santi, Vilhjalmsdottir, Robustellini, Tomasevic, Paz, Schough, Csiszar, Bartoli, Consolini.
All. Gianpiero Piovani
