Italia e Juve non fa differenza. Cristiana Girelli si conferma letale in zona gol

Che sia la maglia bianconera della Juventus o quella azzurra della Nazionale per Cristiana Girelli non sembra fare grande differenza. La numero 10 con la rete segnata ieri pomeriggio contro Israele ha portato a nove le sue reti nelle qualificazioni per l’Europeo risultando la migliore marcatrice dell’Italia e chiudendo al settimo posto nella classifica dei cannonieri delle qualificazioni. E dire che Girelli avrebbe potuto anche chiudere in doppia cifra se non avesse voluto cedere il rigore concesso alle azzurre a fine primo tempo alla compagna e amica Rosucci. Un gesto d’altruismo raro per un’attaccante di razza come Girelli che con la maglia della Juventus in questa stagione viaggia a una media simile a quella delle qualificazioni con 18 reti in 19 presenze. In totale per Girelli le reti in azzurro sono invece 44 in 75 presenze, una media inferiore a quella che sta tenendo con la Juventus dove nell’ultimo turno ha toccato quota 50 reti realizzate (in 65 presenze).