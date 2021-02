Italia-Israele, le formazioni ufficiali: Giacinti con Girelli e Bonansea. Bergamaschi a destra

vedi letture

Fra un'ora l'Italia femminile scenderà in campo contro Israele nell'ultima sfida del girone di qualificazione a Euro '22 che potrebbe permettere alle azzurre di staccare il pass diretto per l'Inghilterra. Per farlo l'Italia dovrà vincere segnando almeno due reti per superare la Svizzera ed essere una delle tre migliori seconde – con Austria e Islanda già certe di un posto – di tutti i gironi.

La ct Bertolini sceglie Valentina Giacinti al fianco del duo bianconero Girelli-Bonansea nel tridente offensivo per la sfida contro Israele. In mezzo al campo Giugliano affiancherà Rosucci e Cernoia alternandosi con la prima in cabina di regia. In difesa Bergamaschi prenderà il posto dell'infortunata Guagni a destra, con Bartoli a sinistra e la coppia Gama-Salvai al centro di fronte a Giuliani. Israele risponde con un 3-4-3 con Selimhodzic che agirà da centravanti. Sofer e Hazan saranno i due esterni di centrocampo, mentre davanti a Rubin ci saranno Ozel, David e Shanab.

Queste le formazioni ufficiali della sfida del Franchi con fischio iniziale alle 17:30 (diretta su Rai2):

Italia (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Salvai, Bartoli; Cernoia, Rosucci, Giugliano; Giacinti, Girelli, Bonansea. A disposizione: Schroffenegger, Durante, Di Guglielmo, Linari, Boattin, Fusetti, Tucceri Cimini, Caruso, Glionna, Serturini, Tarenzi, Sabatino. CT Bertolini

Israele (3-4-3): Rubin; Ozel, David. Shanab; Michaeli, Sofer, Sendel, Hazan; Shtainshnaider, Selimhodzic, Avital. A disposizione: A. Cohen, Beilin, Revaha, Been, Biton, Zelikowitz, Faingezicht, Y. Cohen, Rantissi, Rahamim, Sharabi, Seiden. CT Burstein