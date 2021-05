Juve Women, Guarino allontana l'Italia: "Sarebbe un onore, ma non è nei miei piani attuali"

L'allenatrice della Juventus Women Rita Guarino non pensa alla Nazionale, almeno nell'immediato futuro, nonostante le voci che la vorrebbero pronta a lasciare il club bianconero – con l'ex Lione Vasseur in pole per la sostituzione – per prendere il posto di Milena Bertolini come ct dopo l'Europeo del 2022. “"La Nazionale? Credo che per qualsiasi allenatore sia un grandissimo onore, ma non è nei miei piani attuali. - ha spiegato Guarino dopo la vittoria sulla Florentia - Poi in panchina ha un ottimo ct che ha disputato un grande mondiale e un’ottima qualificazione per gli Europei"