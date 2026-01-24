Non c'è spazio alla Juve, Alessia Capelletti cambia: giocherà 6 mesi al Como Women
Alessia Capelletti, portiere classe 1998 originaria di Cremona, chiuderà la stagione 2025/2026 al Como Women. È ufficiale il prestito dell'estremo difensore bianconero alla società lariana, con la quale giocherà fino alla conclusione di questa stagione. Di seguito il comunicato ufficiale:
"Alessia Capelletti chiuderà la stagione 2025/2026 al Como Women. È ufficiale il prestito del portiere bianconero alla società lariana, con la quale giocherà fino al termine di questa annata. Arrivata in bianconero nel giugno del 2024, Alessia si è inserita nel gruppo con grande facilità portando sempre la sua dedizione e il suo sorriso in campo in ogni allenamento e in ogni partita, oltre a rendersi protagonista sin da subito difendendo la porta bianconera nella “The Women’s Cup” vinta negli Stati Uniti.
Il primo settembre dello stesso anno, poi, è arrivato anche l’esordio ufficiale nel successo sul campo del Sassuolo. Capelletti lascia momentaneamente la Juventus con quattro presenze all'attivo, in competizioni ufficiali", la conclusione della nota del club bianconero.
