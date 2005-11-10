Treviso scatenato sul mercato: dall'Avellino arriva in prestito il giovane Carlo Mellino
Nuovo innesto per il Treviso in vista della prossima stagione. Il club biancoceleste ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Carlo Mellino, esterno classe 2006 di proprietà dell'Avellino, pronto a vivere la sua prima esperienza nel calcio dei grandi.
Treviso, ufficiale l'arrivo di Carlo Mellino in prestito
Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’arrivo con la formula del prestito di Carlo Mellino.
Impiegato esterno basso, soprattutto a sinistra, Carlo ha vestito le maglie di Cagliari e Avellino nel corso della sua esperienza giovanile. Con i rossoblù gioca nell’U17 e nell’U18, mentre l’esperienza in Primavera 2 gli viene garantita dai biancoverdi, con cui gioca nella scorsa stagione e che continueranno a detenerne il cartellino.
Il giovane 2006 sarà quindi a disposizione di mister Gorini, che avrà la possibilità di esplorarne il potenziale mettendolo alla prova alla sua prima esperienza tra i grandi.
Mellino: «Sono molto contento di essere qua a Treviso per la mia prima esperienza tra i grandi. Le idee sono ben chiare anche parlando con la società, vogliamo fare bene. A livello personale, invece, spero sia un trampolino di lancio per il mio futuro»
Il Treviso FBC dà il benvenuto a Carlo, augurandogli una stagione piena di soddisfazioni.