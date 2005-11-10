Ufficiale Alcione Milano, confermato Emerick Lopes: arriva dal Sassuolo a titolo definitivo

L'Alcione Milano acquista a titolo definitivo Emerick Lopes dal Sassuolo dopo l'ottima stagione in prestito.

L'Alcione Milano punta sulla continuità e conferma uno dei protagonisti della scorsa stagione. Il club Orange ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista Emerick Lopes dal Sassuolo.

Alcione Milano, Emerick Lopes resta in Orange: acquisto a titolo definitivo

Alcione Milano è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dal Sassuolo le prestazioni sportive del calciatore Emerick Lopes. Dopo l’ottima stagione trascorsa in prestito con i nostri colori, il centrocampista rimarrà dunque stabilmente in maglia Orange.

Centrocampista classe 2005, Lopes è cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain prima di trasferirsi al Sassuolo, club con cui ha conquistato lo Scudetto e la Supercoppa Primavera. Arrivato all’Alcione nella scorsa sessione di mercato, Emerick si è subito imposto come un elemento di grande affidabilità della squadra, collezionando 29 presenze nell’ultimo campionato e rivelandosi determinante per il raggiungimento degli obiettivi del club.

A Emerick va l’in bocca al lupo della società Orange per la nuova stagione.