Juventus Women, si pensa a un grande colpo dall'estero: la svedese Rolfo del Wolfsburg

vedi letture

Con la situazione legata al rinnovo di Barbara Bonansea ancora in fase di stallo la Juventus Women è al lavoro per rinforzarsi ulteriormente specialmente in ottica Champions League. Per questo il direttore Braghin starebbe valutando alcuni profili di primo piano all’estero, fra questi – come riporta Tuttosport - emerge il nome di Fridolina Rolfo, attaccante svedese classe ‘93 in forza al Wolfsburg.