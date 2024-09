Ufficiale Lazio Women, la nazionale cinese Lina Yang è una nuova calciatrice biancoceleste

vedi letture

"La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Lina Yang dallo Shangai Shengli". Centrocampista cinese classe 1994, Yang muove i primi passi nel mondo del calcio femminile in patria prima di esordire in prima squadra con lo Shangai Shengli per poi approdare in Europa in prestito al Paris Saint Germain e Levante Las Planas. Con la nazionale Cinese, inoltre, la nuova numero 8 biancoceleste ha all'attivo ben ventisei presenze e due reti.