Ufficiale Milan Women, proseguono i rinnovi. Sorelli prolunga con il club fino al 2028

vedi letture

In vista del post season di Serie A Femminile, con Poule Scudetto e Poule Salvezza che prenderanno il via nel weekend ormai alle porte (1-2 marzo), il Milan Women comunica anche un altro rinnovo, quello di Nadine Sorelli, che con il club rossonero prolunga per i prossimi tre anni: nuova scadenza contrattuale per il difensore rossonero, fissata quindi al 30 giugno 2028.

Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal sito del Milan:

"AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Nadine Sorelli fino al 30 giugno 2028.

Nadine, al Milan dalla stagione 2020/21, ha conquistato un Campionato U17 e uno Scudetto Primavera da Capitano, prima di esordire in Prima Squadra in questa stagione sportiva, collezionando 17 presenze. Oggi, è un elemento importante per il reparto difensivo, contribuendo con il suo talento e la sua determinazione alla crescita della squadra".

E tornando a quello che è stata la regular season, ecco la graduatoria che ha concluso la massima serie femminile, con la Juventus chiaramente candidata maggiore allo scudetto, per il quale concorrono comunque anche le rossonere:

Juventus 45

Inter 38

Roma 35

Fiorentina 28

Milan 25

Como Women 22

Lazio 20

Sassuolo 19

Napoli Femminile 10

Sampdoria 8