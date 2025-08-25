Ufficiale Roberto Piccoli è della Fiorentina. Al Cagliari vanno oltre 25 milioni di euro, tutti i dettagli

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli dal Cagliari Calcio". Questo il comunicato con cui la Fiorentina ufficializza l'arrivo della punta dal Cagliari, squadra affrontata proprio ieri all'esordio in campionato (1-1 il finale in Sardegna).

"Piccoli, nato a Bergamo il 27 gennaio 2001, è cresciuto nel settore giovanile dell’ Atalanta e, con gli orobici, ha esordito a 18 anni in Serie A nel 2019. Nella massima serie ha vestito anche le casacche di Spezia, Genoa, Hellas Verona, Empoli e Lecce e, nell’ultima stagione, con il Cagliari, ha realizzato 11 gol tra Campionato e Coppa Italia. Il nuovo attaccante viola ha, inoltre, indossato la maglia di tutte le Nazionali Giovanili azzurre fino all’ Under 21", la nota integrale della Fiorentina.

Le cifre dell'operazione. La Fiorentina per l'acquisto di Piccoli dal Cagliari spende 25 milioni di parte fissa, più 2 milioni di bonus, più il 10% sulla futura rivendita (al calciatore un contratto quinquennale da 1,4 milioni a stagione). Arrivato stamani a Firenze per le visite mediche di rito, Piccoli verrà presentato alla stampa domani - martedì 26 agosto - alle ore 14:00 presso il Viola Park (su TMW le dichiarazioni live, ndr).