Ufficiale Siracusa scatenato sul mercato: il terzino Zanini è il terzo acquisto di giornata

Terzo colpo di giornata del Siracusa dopo l’attaccante brasiliano Capanni e il giovane portiere Bonucci. Il club siciliano, impegnato questa sera a Salerno nella prima giornata di Serie C, ha infatti annunciato l’arrivo del terzino Matteo Zanini. Questa la nota del club:

"Matteo Zanini è un nuovo calciatore del Siracusa.

Esterno difensivo classe ‘94, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell’AlbinoLeffe in Serie C, campionato nel quale vanta oltre 300 presenze.

Il calciatore ha raggiunto il gruppo squadra in ritiro e sarà a disposizione per l’esordio casalingo in campionato”.

Con il club bergamasco nelle scorse annate il calciatore ha messo a segno cinque reti in 50 presenze. Zanini ha inoltre vestito le maglie di Paganese, Pavia, Catanzaro, Lucchese, Cosenza, Imolese, ACR Messina, Reggio Audace (ora Reggiana), Akragas e Torres sempre in Serie C.