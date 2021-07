Napoli Femminile, Deppy ha recuperato: l'attaccante sarà a disposizione per il ritiro

Buone notizie per Deppy Chatzinikolau. L'attaccante del Napoli Femminile è infatti ristabilito dopo l'infortunio al crociato della scorsa stagione. Questo il comunicato diramato dal club: "Deppy Chatzinikolau sarà ancora al centro dell’attacco del Napoli Femminile nella stagione 2021/2022. La greca, classe 1999, è stata grande protagonista nella stagione della promozione in A (2019-2020) con dieci reti all’attivo mentre nello scorso campionato di Serie A ha disputato cinque partite – segnando una rete contro la Fiorentina – per poi fermarsi a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dopo l’operazione si è completamente ripresa e sarà dunque già pronta per il ritiro di Rivisondoli".