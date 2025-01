Ufficiale Napoli Femminile, la giovane attaccante Adugbe in prestito alla Freedom in Serie B

vedi letture

"Il Napoli Femminile annuncia il trasferimento a titolo temporaneo della calciatrice classe 2003 Olamide Adugbe alla Freedom Football Club Women. In bocca al lupo, Ola".

Con questa nota il club partenopeo ha annunciato il prestito dell'attaccante arrivata la scorsa estate e che in questi primi sei mesi ha disputato sei gare senza riuscire a trovare la via del gol. Ora per la calciatrice ci sarà l'occasione di mettersi in mostra in Serie B con la formazione piemontese.