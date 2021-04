Negli USA nasce il Gotham FC. Batman però non c'entra: sarà una formazione di NWSL

Notizia curiosa che arriva dagli USA e in particolare dalla NWSL, la lega principale del calcio femminile a stelle e strisce. La franchigia degli Sky Blue FC, con sede ad Harrison nel New Jersey, ha ufficializzato tramite una nota pubblicata sul proprio sito il cambio di nome. La scelta, molto particolare, è ricaduta su Gotham FC. Nome, questo, che agli appassionati di fumetti e non solo riporterà alla memoria la città dove vive uno degli eroi più noti della cultura pop come Batman. "Questa scelta - ha spiegato il dg della franchigia Alyse LaHue - emerge da un profondo lavoro di collaborazione fra i nostri tifosi, i giocatori e la proprietà. Si tratta di un cambiamento che rappresenta l'espansione che il nostro brand sta avendo in questo periodo".