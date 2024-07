Ufficiale Nuova vita per l'ex Milan e Como Stapelfeldt. Lascia il calcio e apre una scuola calcio

vedi letture

Dopo 11 anni di carriera, con gli ultimi tre vissuti in Italia con le maglie di Milan, Como e Brescia, la svizzera Nina Stapelfeldt ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, ad appena 29 anni, per iniziare una nuova avventura. L’ex calciatrice ha infatti aperto una scuola di calcio di tecnica individuale per ragazze che prenderà il suo nome: “Nina Elite training”.

Con oltre 300 presenze tra campionato in Svizzera, Olanda, Belgio, Francia e Italia, Stapelfeldt intraprende un nuovo percorso volto ad aiutare le ragazze a migliorare a livello tecnico per raggiungere i propri sogni: “Da bambina non avevo la fortuna di guardare il calcio femminile in tv e ora siamo un riferimento per le nuove generazioni che finalmente hanno delle calciatrici come idoli. – racconta la svizzera come riporta Milannews.it - Non ho mai avuto la fortuna di avere a disposizione da ragazzina figure specializzate per poter raggiungere il mio massimo ed è questo che voglio ora: spingere le giovani calciatrici di tutti i livelli a diventare la versione migliore di loro stesse”

Con un percorso che l’ha portata a vincere campionati e Coppe con Zurigo e Twente e a vestire la maglia del Milan e della nazionale svizzera, con presenze in Champions League, Stapelfeldt ha la possibilità di mettere al servizio la sua esperienza per le ragazze.