Ufficiale Nuovo innesto per la Juventus Women: in difesa arriva Emma Kullberg

Un nuovo innesto nella rosa delle Juventus Women: si tratta di Emma Kullberg, difensore di talento, capace di leggere il gioco con intelligenza dare un grande contributo sia in fase difensiva che offensiva. La giocatrice firma un contratto che la lega alla Juventus fino al 2025, con opzione per il secondo anno.

Nata il 25 settembre 1991 in Svezia, Emma ha iniziato a giocare a calcio fin da giovane, mostrando un talento naturale per lo sport. La sua passione e determinazione l'hanno portata a sviluppare rapidamente le sue abilità, diventando una delle promesse del calcio svedese; ha vissuto buona parte della sua carriera professionistica in Svezia, vincendo un campionato con il Göteborg e 4 coppe di Svezia BK Häcken, in cui ha giocato fino al 2022, anno in cui ha fatto il salto nel calcio internazionale firmando con il Brighton & Hove Albion.

Stile di Gioco

Emma Kullberg è conosciuta per la sua versatilità e intelligenza tattica. Sebbene principalmente una difensore centrale, può giocare efficacemente anche come terzino grazie alla sua velocità e capacità di gestione della palla. La sua presenza in campo è caratterizzata da interventi puliti e da un'ottima capacità di posizionamento, che la rendono un elemento fondamentale per qualsiasi linea difensiva.

In Nazionale

Oltre al successo nei club, Kullberg ha anche vestito la maglia della nazionale svedese. Ha fatto il suo debutto nella Nazionale Maggiore nel 2019, conquistando nel 2021 l’argento Olimpico ai Giochi di Tokyo.

Da oggi la sua avventura diventa bianconera: benvenuta, Emma!