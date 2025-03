Ufficiale Proseguono i rinnovi in casa Juventus: la centrale Kullberg firma per un altro anno

vedi letture

Continuano i rinnovi di contratto in casa Juventus Women. Nella giornata di oggi infatti la centrale di difesa Kullberg, arrivata la scorsa estate, ha infatti prolungato il suo rapporto con il club bianconero allungandolo di un altro anno. In questa stagione la svedese ha collezionato 16 presenze - per un totale di 1409 minuti in campo - con tre assist al suo attivo e nessun gol. Di seguito il comunicato della Juventus:

"Una bella notizia per la difesa bianconera: Emma Kullberg ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2026. L’esercizio dell’opzione di rinnovo conferma la volontà del club di continuare a costruire un futuro ambizioso, contando su una delle protagoniste della nostra squadra.

Punto di riferimento in difesa

Arrivata alla Juventus nel 2024, Emma si è subito affermata come un elemento chiave della retroguardia bianconera. La sua esperienza internazionale, il senso della posizione e la capacità di guidare il reparto difensivo hanno reso il suo contributo prezioso sia in campionato che nelle competizioni europee.

Una storia tutta da scrivere

Kullberg continuerà dunque a dare il suo apporto alla crescita della squadra, mettendo la sua qualità e il suo carisma al servizio delle compagne. La sua presenza sarà fondamentale per affrontare le nostre sfide".