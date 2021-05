Premio Lady Fair Play a Sara Gama: "Sono felice, ora professionismo e altri titoli con la Juve"

Sara Gama della Juventus ha vinto il Premio Lady Fair Play, assegnato durante la cerimonia del Premio Gentleman 2020/2021. Queste le sue parole a SportMediaset: "Sono felicissima di ricevere questo premio, ringrazio giornalisti e tifosi, è un altro riconoscimento che mi fa davvero piacere ricevere e che va ad aggiungersi ai successi di questa stagione. Il prossimo obiettivo? Il calcio femminile sta progredendo, sono felice di aver avuto supporto dal club e che il club abbia contribuito. Sarà importante l'approdo nel professionismo, poi come Juventus vogliamo far bene, il prossimo anno vogliamo ripeterci dopo il successo di quest'anno col quarto Scudetto. In Europa poi vogliamo far di più, abbiamo maturato esperienza per fare passi importanti, il prossimo anno ci sarà anche la finale di Champions a Torino e poi l'Europeo con la Nazionale".