Ufficiale Sassuolo, rinnovo per la francese Durand: continuerà a difendere la porta neroverde

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica il rinnovo del contratto di Solène Durand.

Arrivata nel luglio 2023, la francese classe ’94 ha collezionato 44 presenze in campionato, difendendo con personalità e sicurezza la porta neroverde. Eletta Miglior Portiera della Serie A femminile nella stagione 2023/24, Durand si è imposta come uno dei riferimenti del gruppo e continuerà il suo percorso al Sassuolo.

Le parole di Solène Durand: “Ho scelto di continuare il mio percorso qui perché ho un legame speciale con questo Club. Il Sassuolo mi aveva cercata già prima del mio infortunio al crociato e, mesi dopo, ha ricontattato il mio agente per sapere come stavo. Ho apprezzato tantissimo quel segnale: hanno creduto in me, e da lì è nato un rapporto forte.

Mi piace lavorare con il nostro preparatore dei portieri e sono curiosa di conoscere il nuovo allenatore, scoprire cosa potrà insegnarmi. Voglio continuare a dare il mio contributo, portare esperienza, aiutare le mie compagne e anche trasmettere un po’ della mia energia positiva al gruppo.

Tra i ricordi più belli porto con me gli ultimi sei mesi del mio primo anno: dopo un inizio complicato, siamo riuscite a risalire, e quello slancio ha cementato il gruppo. Era il mio primo anno in Italia, e credo sia stato proprio quel periodo a farmi innamorare ancora di più di questo Paese.

Ora ci aspetta una nuova stagione: ci stiamo preparando, ma come sempre il sostegno dei nostri tifosi sarà fondamentale. Non vedo l’ora di rivedervi allo stadio per affrontare insieme la nuova stagione!”.