Ufficiale Giana Erminio, in difesa arriva dal Livorno il classe 2005 Samuele Ghezzi

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ghezzi, che vestirà la maglia biancazzurra fino al 30 giugno 2028.

Samuele Ghezzi, la carriera

Difensore classe '05, Ghezzi è cresciuto nel vivaio dell'Atalanta sino alla Primavera 1, con la quale ha partecipato alle Fasi Finali nella stagione 2023/24 e alla Youth League sino agli Ottavi di Finale nella stagione 2024/25. Nella stagione 2025/26, invece, ha vestito la maglia del Livorno nel girone B di Serie C, collezionando 15 presenze.

Le prime parole

«Sono entusiasta e onorato di poter vestire questa maglia, la Giana è una società seria con un progetto ambizioso - le parole di Samuele Ghezzi -. Ringrazio la società, il mister e il suo staff per la fiducia riposta in me. Non vedo l'ora di scendere in campo a combattere per questi colori. Forza Giana!»