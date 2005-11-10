Ufficiale La Roma nomina il nuovo allenatore della Primavera. Mattia Scala prende il posto di Guidi

"L'AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Mattia Scala come nuovo allenatore della squadra Primavera". Questo il comunicato con cui il club giallorosso ufficializza la nomina del nuovo allenatore della formazione giovanile, al posto di Federico Guidi che ha salutato soltanto pochi giorni fa.

Prosegue la nota della Roma su Mattia Scala: "L'allenatore prosegue il suo percorso di crescita all'interno del settore giovanile del club, passando alla squadra Primavera dopo aver precedentemente guidato le formazioni Under-14, Under-15, Under-16 e Under-18. Durante il suo incarico presso l'accademia, Scala ha conquistato un titolo regionale con la categoria Under 14 nel 2022 e ha vinto lo Scudetto nazionale con la categoria Under 15 nel 2024. Sotto la sua guida, le sue squadre hanno costantemente raggiunto le fasi finali delle rispettive competizioni. In bocca al lupo per il nuovo incarico, capo!".