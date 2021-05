tmw radio Sassuolo Femminile, Cambiaghi: "Prossimi obiettivi Champions e Supercoppa"

Michela Cambiaghi, attaccante del Sassuolo Femminile, ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile: "Il segreto è stata la cura dei particolari, già ogni lunedì sapevamo nei minimi dettagli chi saremmo andate ad affrontare. Mister Piovani lavora così, anche quest'anno ha dimostrato il suo valore ed è per questo che l'hanno riconfermato per i prossimi anni. Se non avessimo perso qualche punto per strada avremmo potuto anche arrivare seconde, ma se siamo terze è perché chi sta davanti ci ha messo in difficoltà. All'inizio non riuscivo a segnare perché ho avuto un blocco, ma il mister mi ha aspettata".

Cosa la colpisce della Bugeja?

"Ragazzina di grande talento, velocissima e molto tecnica, per l'età che ha, ci sono dei bei margini di miglioramento".

Ha già un'idea per la prossima stagione?

"Vorrei riuscire ad arrivare in Champions, una cosa che quest'anno ci è sfuggita. Poi vorrei anche segnare un po' di più, seppure giochi per la squadra personalmente mi piacerebbe contribuire di più, soprattutto nelle partite difficili".

La Supercoppa?

"Certamente, già da qualche mese, da quando abbiamo i punti necessari, sappiamo già che sarà un obiettivo del prossimo anno".

