ufficiale Como Women, sarà Gobba il nuovo ds. Piccolo responsabile dello scounting

vedi letture

Per la stagione calcistica 2023/2024 il direttore generale Samir Keci sarà affiancato dal nuovo direttore sportivo Paolo Stefano Gobba e dal nuovo responsabile scouting Salvatore Piccolo.

Il nuovo direttore sportivo ha così commentato il suo nuovo inizio: “Sono entusiasta di far parte di questa società, è un onore per me ritornare in una squadra comasca essendo “Laghè”. Mi sento pronto per iniziare questo nuovo percorso con il Como Women e ringrazio il presidente Stefano Verga e il direttore Miro Keci per l’opportunità datami. Durante questa nuova stagione cercheremo di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati”

Mentre, il responsabile scouting Salvatore Piccolo ha dichiarato: “Ringrazio il presidente Stefano Verga e il direttore Miro Keci per la fiducia datami. Sono estremamente orgoglioso di far parte di questa nuova famiglia. Con lo staff e la squadra ci impegneremo per raggiungere gli obiettivi e siamo pronti ad iniziare la nuova stagione con grinta”

Il direttore generale Miro Keci ha così annuncianti il loro arrivo: “Ho avuto la fortuna di conoscerli al corso per direttore sportivo a Coverciano. Averli ora con me è un onore. Siamo una società giovane nata con il presidente Stefano Verga 5 anni fa che giorno dopo giorno cerchiamo di strutturare al meglio. Con il loro arrivo stiamo mettendo le basi per raggiungere i nostri obiettivi, per costruire qualcosa di grande”