Ufficiale Como Women, dalla Juve arriva Pavan. La centrocampista è in prestito secco

È con una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Como Women si dice "lieto di annunciare il ritorno in maglia lariana di Matilde Pavan, centrocampista classe 2004, che arriva in prestito dalla Juventus fino al 30 giugno 2026.

Nella stagione 2022/23 aveva già vestito la maglia del Como Women, collezionando in quell'annata 24 presenze su 26 gare di campionato, realizzando 3 gol e contribuendo in maniera significativa al percorso della squadra. "Tornare a Como per me è come chiudere un cerchio e aprirne uno nuovo. Qui ho vissuto emozioni intense: la salvezza conquistata a 18 anni è stata una tappa fondamentale del mio percorso. Ho creato un legame profondo con l’ambiente e le persone del club, quindi indossare di nuovo questa maglia è un’emozione speciale. È un posto che sento come casa, ma oggi torno con la voglia di dimostrare quanto sono cresciuta. Mi aspetto un ambiente ancora più ambizioso e organizzato. I cambiamenti portano nuove energie e idee, e credo che questa nuova fase possa dare molto al club e alle giocatrici. Avverto una visione chiara per far crescere la squadra e il movimento femminile. Non vedo l’ora di dare il mio contributo, dentro e fuori dal campo".

Pavan ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con il Venezia, prima di passare all’Hellas Verona, club con cui ha esordito in Serie A. Dopo il trasferimento all’Inter, ha continuato la sua crescita fino ad approdare alla Juventus. Nel corso della sua carriera, la centrocampista ha vestito anche la maglia della Nazionale maggiore, esordendo con l’Italia nell’aprile 2023.

Sugli obiettivi ha dichiarato: “A livello personale, voglio tornare a esprimermi al 100% dopo l’infortunio, dimostrando il mio valore e aiutando la squadra in ogni modo possibile. Come gruppo, l’obiettivo è disputare un campionato solido, con la giusta mentalità e la voglia di alzare sempre l’asticella. Voglio essere una compagna affidabile e un punto di forza in campo, perché le soddisfazioni personali arrivano solo quando il collettivo funziona".

Hanno poi fatto seguito le parole del DS Miro Keci sul ritorno della calciatrice: "Conosco Matilde da quando aveva 12 anni e l’ho avuta anche in passato in altri club. È una giocatrice di talento puro, che desideravo riportare a Como da tempo. Ora dovrà mettersi a disposizione del gruppo e dello staff".