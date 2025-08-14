Ufficiale Inter Women, c'è il definitivo addio con Kullashi: la svedese ha risolto il proprio contratto

Si è definitivamente conclusa l'avventura dell'attaccante svedese Loreta Kullashi con l'Inter Women, perché il club ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con la giocatrice: un'esperienza, quella milanese, durata neppure un anno per la classe 1999, che era arrivata in nerazzurro nell'estate del 2024 dal Rosengard, firmando un contratto biennale ma passando poi in prestito al Napoli, a gennaio, causa il poco spazio trovato nella formazione guidata mister Gianpiero Piovani. Ora il definitivo addio.

Di seguito, il comunicato ufficiale:

"FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell’attaccante Loreta Kullashi.

Il Club desidera ringraziare Loreta e le augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale".

Ricordiamo però che la prima italiana per Kullashi era stata nella stagione 2023-2024, quando era approdata in prestito al Sassuolo, allora guidata dal prima citato allenatore, Piovani, che l'aveva poi voluta anche all'Inter: in neroverde, l'attaccante aveva collezionato, tra campionato e Coppa Italia, 25 presenze condite da sette resi, che l'hanno resa, nell'annata, la seconda calciatrice più prolifica della formazione emiliana.