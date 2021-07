ufficiale Empoli Ladies, fra i pali arriva Francesca Sacchi dal Pontedera

Empoli Football Club comunica che Francesca Sacchi è una nuova calciatrice dell’Empoli Femminile: portiere classe 1994, arriva a titolo definitivo dall’U.S. Città di Pontedera CF.

Originaria di Firenze, inizia a giocare all’età di 7 anni e cresce nel Rovezzano 90. Prosegue il suo percorso calcistico in diverse squadre del territorio, fino ad arrivare, nel 2017, al Pontedera Femminile, sotto la guida di mister Renzo Ulivieri. Con la squadra granata vince il campionato di Serie C e la Serie C interregionale, conquistando nel 2020 la promozione in Serie B, dove gioca nella stagione successiva, sempre con la stessa maglia. Nel 2017 Sacchi ha vinto il Torneo delle Regioni con la Rappresentativa Toscana.

“Empoli è sempre stata una realtà che mi ha affascinato – ha dichiarato Sacchi – quindi sono stata davvero felice di ricevere la proposta del club e anche di accettarla. Faccio il salto di categoria: per me è la prima volta in Serie A e sono contenta di provare questa esperienza con questa società. Sono un portiere con una presenza sia fisica che caratteriale. Sono disposta ad allenarmi tanto e ho voglia di crescere”.