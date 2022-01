ufficiale Empoli Ladies, la difesa parla portoghese: ecco Giovana Maia

Nuovo innesto in casa Empoli Ladies, con la difesa che parla portoghese: il club azzurro, infatti, ha raggiunto l'accordo con Giovana Maia Ferreira Cruz, che si è legata ai toscani fino al 30 giugno 2022 con opzione sul rinnovo per la seguente stagione.

Classe '97, come si legge sul sito della società, "Giovana Maia Ferreira Cruz è cresciuta nel settore giovanile del Centro Olímpico, club brasiliano con cui gioca fino alla prima squadra. Nel 2016 si trasferisce al Guarani mentre nel 2018 il passaggio al Club Sport Marítimo, in Portogallo. Nel 2020 il ritorno in Brasile al Ponte Preta, qui Maia trascorrerà una parte della stagione per poi approdare al Red Bull Bragantino con il quale lo scorso anno ha vinto il campionato Femminile di A2. Per Giovana Maia anche esperienze con le nazionali portoghesi U17 e U19".